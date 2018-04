32 lata po katastrofie reaktora w Czarnobylu. Z początku ukrywano awarię, także w Polsce

Do katastrofy w Czarnobylu doszło dokładnie 32 lata temu - 26 kwietnia 1986 roku.

Czarnobyl - co się wydarzyło w elektrowni?

W wyniku przegrzania reaktora jądrowego w Czarnobylu doszło do pożaru, a także wybuchu, w rezultacie radioaktywne substancje wydostały się na zewnątrz. Promieniowanie otrzymali nie tylko mieszkańcy Ukrainy i Białorusi, lecz także Polski, Bułgarii, Austrii, Rumunii, Finlandii, Szwecji, Czech, Słowacji.

Wielu dzisiejszych czterdziestolatków pamięta płyn Lugola, który podano im w szkołach. Ten wodny roztwór jodu miał chronić przed nowotworami.

Władze radzieckie od początku chciały wyciszyć sprawę awarii. Ludzi mieszkających w Czarnobylu ewakuowano, ale mówiono, że to czasowe i że wkrótce wrócą do swoich domów. Mieszkańcy Czarnobyla i pobliskiego miasta Prypeć pozostawili cały swój dobytek i pełne lodówki. Katastrofa wydarzyła się tuż przed 1 maja, czyli dniem kiedy wypada Święto Pracy. W całym Związku Radzieckim była to okazja do świętowania. Mieszkańcy Czarnobyla i okolicznych miejscowości byli przekonani, że na majówkę wrócą do swoich domów.

Czarnobyl - doniesienia medialne a rzeczywistość

A co w pierwszych dniach po Czarnobylu pisała polska prasa? Informację o wydarzeniach podano parę dni później. Katastrofę łagodnie nazywano "awarią", a wiadomość o wybuchu ani razu nie znalazła się na czołówkach gazet.

Tymczasem katastrofa przyniosła ofiary w ludziach, ale było ich dużo mniej niż później pisała zachodnia prasa. W sprawie Czarnobyla krążyło mnóstwo plotek. A fakty? Ponad 130 osób dotknęła choroba popromienna - 28 osób zmarło z jej powodu, 2 w wyniku dotkliwych poparzeń. Co z zachorowaniami na raka, których lawinowy wzrost miał być spowodowany Czarnobylem? Naukowcy takich informacji nie są w stanie potwierdzić.

Współczesny Czarnobyl

Zamknięty teren wokół elektrowni jest atrakcją turystyczną, która przyciąga ludzi z całego świata. W niektórych okolicznych wsiach toczy się życie. Ludzie powrócili do swoich gospodarstw, hodują zwierzęta i uprawiają ziemię.

Matka natura nie zna pojęcia próżni. Na terenach opuszczonych przez ludzi króluje przyroda. W mieście opuszczonym przez ludzi pojawiły się szczury i inne gryzonie. Oczyściły teren ze wszystkich resztek. Zamknięta strefa stała się swoistym rezerwatem. W okolicach elektrowni pojawiły się wilki i inne duże drapieżniki. W pobliskich lasach mogą spokojnie żyć i polować, bez obaw, że padną ofiarą kłusownictwa.

Życie wokół Czarnobyla miewa się świetnie. Fot. ADAM STĘPIEŃ