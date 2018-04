Putin jednak dozbroi Asada. Nowe zestawy rakietowe trafią do Syrii za darmo

facio60 4 godziny temu Oceniono 18 razy 10

Tak zwana demokratyczna opozycja w Syrii to niestety ale zatwardziali islamiści. Dla tego państwa nie ma nadziei na długie dziesięciolecia. Będzie się tam kotłowało, władzy centralnej brak. Zresztą podobnie jest w Iraku, Libii, Afganistanie. Pewnym państwom marzy się aby taka sytuacja zapanowała również w Iranie. To zatwardziali wrogowie Izraela. Temu państwu jest na rękę aby taki bajzel panował dalej. Dla Europy to tylko tragedia, bo na skutek takich działań, zalewać nas będą kolejne fale migracyjne, które powiększane są przez exodus z Afryki. Budżet żadnego państwa nie udźwignie tego na dłuższą metę. Brak socjalu spowoduje zaś zamieszki o nieobliczalnej skali. W Austrii zrozumiano to już jakiś rok temu i władze tego państwa wprowadzają kolejne obostrzenia:

1) limit corocznego przyjmowania do 35 tys

2) zakaz noszenie chust w szkołach

3) wprowadzanie świadczeń rzeczowych zamiast pieniężnych

4) ustawa o odsyłaniu osób nie posiadających obywatelstwa austriackiego w przypadku skazującego wyroku za przestępstwo. Ustawa zrobiona jest pod Czeczenów, z którymi Austriacy mają najwięcej problemów. Zresztą konsekwentnie odsyłają do nas po kilka - kilkanaście autokarów miesięcznie, wypełnionych Czeczenami. Nasze władze się tym nie chwalą ale w krone.at rok temu przeczytałem artykuł o tym i że władze austriackie bardzo cenią sobie współpracę z Polską w tym względzie.

Do Austriaków powoli dołączają Niemcy ale z drugiej strony zadeklarowali ostatnio przyjęcie 10 tys migrantów bodajże z Grecji. Francuzi lada chwila zaostrzą prawo migracyjne i uproszczą odsyłanie niechcianych przybyszy. O tym można przeczytać na łamach dzisiejszej prasy, także polskiej.

Zalewanie Europy przybyszami ze świata muzułmańskiego, jest działaniem krótkowzrocznym.

Nic to nie pomoże państwom, z których przybywają, a Europie zaszkodzi w tym sensie, że doprowadzi do nieodwracalnych zmian w strukturze ludności i wprowadzaniem zmian niezgodnych z naszymi wartościami. Dojdzie do znacznego ograniczenia praw kobiet. Masowy antysemityzm we Francji i Niemczech już stały się faktem. Do wojska i służb wstępują muzułmanie, którzy nie mają zamiaru integrować się ze swoimi kolegami pochodzącymi z rdzennej ludności. Mówią o tym raporty austriackie i niemieckie. Zanim ktoś mnie skrytykuje, to o ile nie jest płatnym pachołkiem Sorosa, niech czyta prasę choćby niemieckojęzyczną i wyciąga wnioski a potem jeśli chce, ze mną dyskutuje. Nie mam zamiaru odpowiadać na jednozdaniowe zaczepki typu jesteś...... (dowolne wstawić) czy skąd to wiesz - z analfabetami w tym temacie, nie dyskutuję.