Ewakuowano około tysiąca osób ze słynnego klasztoru Mont St. Michel we Francji

Nie można odsyłać uchodźców do krajów rodzinnych bo grozi im niebezpieczeństwo. Uchodźcy z Maroka, Algierii czy Pakistanu uciekają przed szalejącą w ich krajach wojną. Europa powinna zapewnić większą pomoc wszystkim uchodźcom. Każdy z nich potrzebuje zasiłku i mieszkania. Każdy powinien mieć możliwość sprowadzić całą swoją rodzinę do Europy. Jeżeli nie ma na to pieniędzy to należy podnieść podatki. Większość uchodźców to lekarze i inżynierowie oraz samotne matki z dziećmi. Od uchodźców z krajów islamskich możemy nauczyć się nowych wartości takich jak tolerancja dla odmiennośći, poszanowanie praw kobiet czy pokojowego rozwiązywania konfliktów. Oni tak szybko się asymilują. Islamscy imigranci nie popełniają żadnych przestępstw a dzielnice które zamieszkują to prawdziwe oazy porządku i bezpieczeństwa. Szkoda, że w polsce panuje taki faszyzm i ludzie są rasistami i islamofobami. Premier Kopacz chciała żebyśmy przyjęli uchodźców ale faszyści jej nie pozwolili. Polska jest za mało wzbogacona kulturowo i za mało różnorodna. Wybitne lewicowe autorytety twierdzą, że szariat to nic złego oraz należy sprowadzać uchodźców nawet jeśli będą wśród nich terrorysci. Najwyżej zginie paru polaków, ale nic nie szkodzi. Czytam Gazetę Wyborczą to wiem jak jest. Głosuję na Platforme,Nowoczesną i SLD. Nigdy na PIS.