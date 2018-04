Wysadził się przed punktem rejestracji wyborców w Kabulu. Ulica zalana krwią, ponad 30 ofiar

facio60 3 godziny temu Oceniono 6 razy 0

Najśmieszniejsze jest to, że tzw uchodźcy przybywają do Unii ze strachu. Ale będąc tutaj, chcą koniecznie wprowadzić takie same zwyczaje, które doprowadziły do takiej sytuacji w ich macierzystych państwach. Od paru miesięcy, w obawie prze deportacją, Afganczycy w Niemczech przyznają się, że byli talibami a wielu obywateli innych państw, że byli członkami ISIS. Prawo unijne jest tak durne, że zabrania odsyłania takich osób, bo grozi im kara śmierci.