Smocze łodzie wywróciły się do góry dnem, zatonęło 17 osób. Tragiczny błąd organizatorów

guramdam3 pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

> 17 osób utonęło w wypadkach dwóch łodzi, do których doszło w regionie

> autonomicznym Kuangsi, w południowych Chinach.



Przeliczając to na Polske, to (38/1413)*17 = 0,457 osoby utonnęly w Polsce.

Na poludniu Poslki, to jakies 0,14 osoby.

Czemu nie ma artykulu, ze ktos sie przytopil w Dunajcu po pijanemu?

Lokalnie to wieksze wydarzenie. :(