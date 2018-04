Kim Dzong Un wyciąga dłoń. Na zachętę zawiesił testy nuklearne. Jest reakcja Trumpa

Taką deklarację złożył przywódca Północy, Kim Dzong Un po posiedzeniu Komitetu Centralnego rządzącej Partii Pracy Korei.

W cytowanym przez media Półwyspu Koreańskiego komunikacie czytamy, że od 21 kwietnia Korea Północna zaprzestanie prób nuklearnych oraz międzykontynentalnych rakiet balistycznych. "W ramach dowodu" Północ ma też zamknąć obiekt do prób nuklearnych w północnej części kraju.

Kim Dzong Un miał powiedzieć członkom Komitetu, że misja obiektu wykorzystywanego do testów została zakończona i nie ma już potrzeby dalszych prób nuklearnych oraz rakiet dalekiego i średniego zasięgu, czy międzykontynentalnych.

Deklaracja Kim Dzong Una padła niecały tydzień przed spotkaniem z przywódcą Południa w Panmundżomie, zaplanowanym na 27 kwietnia i przed spotkaniem Kim Dzong Una z prezydentem USA Donaldem Trumpem na neutralnym gruncie.

Donald Trump pochwalił Koreę Północną za zapowiedź wstrzymania testów. Uznał to za bardzo dobrą wiadomość.

„Korea Północna zgodziła się zawiesić próby nuklearne i zamknąć główne miejsce ich prowadzenia. To bardzo dobra wiadomość dla Korei Północnej i dla świata” - napisał Donald Trump na Twitterze. Amerykański prezydent ocenił posunięcie władz w Pjongjangu jako znaczny postęp. Podkreślił, że oczekuje na zapowiedziany szczyt z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem.

Wcześniej Trump ogłosił wcześniej, że szczyt USA-Korea Północna z jego udziałem planowany jest na początek czerwca. Zastrzegł jednak, że do spotkania może nie dojść jeśli uzna iż nie przyniesie spodziewanych rezultatów.