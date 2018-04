Zderzenie pociągów na dworcu w Salzburgu. Do wypadku doszło w czasie podczepiania wagonów

Do wypadku doszło podczas dołączania wagonów do składu pociągu nocnego Nightjet 467, jadącego z Zurychu do Wiednia - mówi Robert Mosser, rzecznik austriackiej kolei, cytowany przez agencję APA.

Z informacji przekazanych przez rzecznika policji wypadku rannych zostało co najmniej 35 osób. Jednak obrażenia nie są ciężkie.