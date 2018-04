Miał przygotowywać zamachy na WTC. Został zatrzymany po niemal 17 latach

"Możemy potwierdzić, że Mohammad Haydar Zammar, urodzony w Syrii obywatel Niemiec, został zatrzymany ponad miesiąc temu przez partnerów z Syryjskich Sił Demokratycznych jako element ich trwających operacji dotyczących walki z tzw. ISIS w Syrii. Zammar był wymieniony w sprawozdaniu dotyczącym 11 września" - poinformował rzecznik departamentu obrony USA Eric Pahon.

Mohammad Haydar Zammar miał rekrutować organizatorów zamachów na World Trade Centre w Nowym Jorku, do których doszło 11 września 2001 r. Terrorystę Amerykanie określali w raportach jako "jawnego islamistę", który wychwalał "zalety ostrego dżihadu".

Zammar urodził się w Syrii, w wieku 10 lat przeprowadził się do Niemiec wraz ze swoją rodziną. W latach 90. udał się do Afganistanu, gdzie przeszedł szkolenie dla mudżahedinów. W 1996 r. został członkiem organizacji terrorystycznej Al-Ka’ida. Podobno miał go do niej zaprosić Osama bin Laden.

Dwa lata później Zammar zaprzyjaźnił się z Mohamedem Attą, który później, we wrześniu 2001 r., rozbił samolot o jedną z wież nowojorskiego WTC i przewodził innym zamachowcom. Zammar miał twierdzić, że osobiście zrekrutował Attę i pozostałych terrorystów do ataku 11 września. Później dołączył do tzw. Państwa Islamskiego.

Zamachy 11 września

W zamachach z 11 września 2001 r. w serii ataków terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych zginęło łącznie 2996 osób. Dwa samoloty uderzyły w wieże World Trade Centre, jeden w budynek Pentagonu. Czwarty samolot rozbił się, gdy pasażerowie próbowali odbić maszynę z rąk zamachowców.

W atakach uczestniczyło 19 terrorystów.