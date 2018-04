22 kwietnia - Dzień Ziemi. "Wzywam do okazania szacunku Matce Ziemi"[KALENDARIUM]

22 kwietnia 2018 roku – Międzynarodowy Dzień Ziemi

Od 8 lat 22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi (w skrócie: Dzień Ziemi), ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Pomysł ten zainicjowała Boliwia, a wiadomość o rozpoczęciu tej nowej tradycji ogłosił w 2009 roku jej prezydent, Evo Morales Ayma.

Dzień Ziemi służy do podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej takich tematów jak globalne ocieplenie, ochrona przyrody, segregacja śmieci czy zrównoważony rozwój. W dzień pierwszych obchodów Międzynarodowego Dnia Matki Ziemi w 2010 r. sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon zakończył swoje przesłanie, mówiąc:

„Wzywam rządy, przedstawicieli biznesu i wszystkich obywateli świata do okazania należnego szacunku Matce Ziemi oraz do dbania o nią w sposób, na jaki zasługuje”.

W Dzień Ziemi w wielu miastach odbywają się ekologiczne pikniki i akcje sprzątania. Np. w Muzeum Etnograficznym w Warszawie 22 kwietnia to dzień pełen warsztatów i ciekawych spotkań. Sprawdźcie koniecznie wydarzenia w swojej okolicy!

Przeczytaj także: Niespotykana dotąd roślina wyrosła tuż pod Giewontem. I to jest zły znak zmian klimatu na Ziemi >>>

22 kwietnia. Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi świętujemy już po raz ósmy. Fot. Grzegorz Bukała / Agencja Gazeta

22 kwietnia 1978 roku – 23. Konkurs Eurowizji

Dokładnie 40 lat temu w Paryżu odbył się 23. Konkurs Piosenki Eurowizji. W muzycznych zawodach stawili się przedstawiciele 20 krajów, w tym także Turcji i Danii, które powróciły do Eurowizji po 12-letniej przerwie. Był to pierwszy konkurs Eurowizji, który wygrali uczestnicy z Izraela – laureatami zostali członkowie zespołu Jizkar Kohen & Alphabeta, którzy zaprezentowali piosenkę „A-Ba-Ni-Bi”. Drugie miejsce zajęła Belgia, a trzecie sami organizatorzy.

Wśród występujących zabrakło reprezentacji naszego kraju. Polska po raz pierwszy wystąpiła na Eurowizji dopiero w 1994 roku.

22 kwietnia 2002 roku – koniec Poloneza

22 kwietnia to dzień, w którym zrezygnowano z produkcji kultowych Polonezów Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta



16 lat temu w warszawskiej fabryce Daewoo-FSO zawieszono produkcję Poloneza. W praktyce decyzja ta oznaczała ostateczny koniec produkcji tego kultowego pojazdu. Łącznie z zestawami montażowymi wyprodukowano 1 061 807 egzemplarzy Poloneza w różnych wersjach, które były eksportowane do 40 krajów. Nazwa samochodu została wyłoniona w konkursie ogłoszonym przez gazetę „Życie Warszawy” w 1974 roku, choć wielu miłośników tego samochodu nazywa go do dziś „polskim Volvo”.

Na koniec praktyczna informacja: dziś przypada kolejna niedziela bez handlu >>>