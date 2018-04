Dwuletni Alfie umiera. Lekarze i sąd mówią, że nie ma ratunku. Pomoc zaoferował papież Franciszek

lewaczka_z_fejsbuczka wczoraj Oceniono 35 razy 23

No a gdyby, założmy, potraktować sprawę CZYSTO religijnie...

Czy gdyby Bóg chciał, by Alfie był zdrowy - Alfie byłby zdrowy?

Czy gdyby Bóg chciał, by Alfie, chociaż chory - wyzdrowiał - Alfie by wyzdrowiał?

CO zatem robią rodzice, przy wsparciu kościelnej hierarchii? Przestali ufać Bogu, a zaczęli maszynom i co? Maszyny utrzymują Alfiego przy życiu, nie Bóg.. A kto wie - a może jeśli wreszcie przestaną się Bogu sprzeciwiać - Bóg okaże miłosierdzie i uzdrowi Alfiego? No ale najpierw trzeba Alfiego od maszyn odłączyć. I zaufać Bogu. Znaczy dać Bogu szansę.

Tylko jakoś oni sami chyba w to nie wierzą. Co nie przekszadza im powoływać się na papieża i tak dalej baju baju.