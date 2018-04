Spotkanie Kima z Trumpem w Warszawie? "System w Polsce PiS idealnie wypośrodkowany"

Wśród lokalizacji branych pod uwagę są: Oslo, Praga, Genewa, Helsinki, Sztokholm, Ułan Bator, Bangkok, Tajlandia i Warszawa.

Spotkanie Trumpa z Kim Dzong Unem w Warszawie?

Dlaczego zdaniem „Bloomberga” polska stolica jest brana pod uwagę? Otóż w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej 1 znajduje się „przestronna”, jak piszą dziennikarze „Bloomberga”, ambasada Korei Północnej. Jak zauważają dziennikarze gazety, w lipcu 2017 właśnie w stolicy Polski Donald Trump po raz pierwszy przemawiał publicznie w Europie.

Czytam, że Trump i Kim Dzong Un mogą się spotkać w Polsce. Kim, Trump i Kaczyński tuż obok - chyba jestem za stary na tak mocne wrażenia

- skomentował Tomasz Lis.

Bloomberg podaje możliwy meeting Trump - Kim Dzong Un w Wwa. Polska jest idealna do tego spotkania, system polityczny w PolscePiS, demokracji-ludowej także jest idealnie wypośrodkowany

- napisał polityk Nowoczesnej, Karol Misuda.

Trump o spotkaniu z Kim Dzong Unem

Podczas środowej konferencji prasowej z premierem Japonii Szinzo Abe, prezydent Trump wyraził nadzieję, że szczyt Stany Zjednoczone - Korea Północna zakończy się sukcesem. Zaznaczył jednak, że „Jeśli uznamy, że spotkanie nie będzie sukcesem, to do niego nie dojdzie” - powiedział prezydent USA.

Donald Trump ostrzegł, że może nawet przerwać spotkanie z Kim Dzong Unem w czasie jego trwania. „Jeśli spotkanie okaże się mało owocne, to je opuszczę i będziemy kontynuować to, co dotychczas, cokolwiek by to nie było. Ale coś się wtedy wydarzy”- zapowiedział.

Jedną z możliwych przeszkód może okazać się los trójki Amerykanów więzionych w Korei Północnej. Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone walczą z wielkim zaangażowaniem o ich uwolnienie i że jest szansa na pozytywny rezultat. Amerykański prezydent nie przedstawił jednak sprawy więźniów jako warunku wstępnego szczytu.

Prezydent Trump poinformował wcześniej, że rozważanych jest pięć możliwych lokalizacji szczytu z Kim Dzong Unem. Zapytany czy którakolwiek z nich znajduje się na terytorium USA, odpowiedział, że nie.

Ryszard Czarnecki na spotkaniu z ambasadorem

W sprawie pojawia się też pewien polski wątek. W środę Ryszard Czarnecki opublikował na Twitterze zdjęcie z ambasadorem Korei, tylko nie Północnej, a Południowej przy UE, Kimem Hjung-zinem. We wpisie zasugerował, że rozmowa była poważna, mimo iż odbywała się przy posiłku, jak podkreślił sam Czarnecki.

O rozmowach między Koreami, roli USA w tym konflikcie, denuklearyzacji i relacjach Seul - Bruksela rozmawiałem w Strasburgu z ambasadorem Republiki Korei przy UE Kimem Hjung-zinem ( przy posiłku zresztą...)

- napisał Czarnecki. Czyżby europoseł, niezrażony faktem, że jego rozmówca jest przedstawicielem innego kraju, dzielnie lobbował za Polską?