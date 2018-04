Pasażerkę "wyssało przez okno", a on siedział w słuchawkach. Powinniście przeczytać ten apel

druit 3 godziny temu Oceniono 21 razy 9

po pierwsze na zdjeciu widac, ze nie on jeden mial sluchawki w uszach. po drugie, nie on jeden nie zalozyl poprawnie maski. po trzecie jesli kogos uspokaja muzyka TO DO CHOLERY JASNEJ NIECH SOBIE SLUCHA! moze miec chyba wyj... na to czy przezyje czy nie, bo nie ma na to zadnego wplywu. wiec siedzi cicho, nie panikuje, nie sieje paniki.. no kur.... dziwak jakis! powinien wyjac noz plastikowy i probowac popelnic sepuku.