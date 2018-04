21 kwietnia. 92. urodziny brytyjskiej królowej Elżbiety II [KALENDARIUM]

21 kwietnia 1926 roku. Na świat przychodzi królowa Elżbieta II

Córka króla Jerzego VI i Elżbiety Bowes-Lyon przyszła na świat jako Elżbieta Aleksandra Maria Windsor. Królową brytyjską została 6 lutego 1952 roku, czyli w dniu śmierci jej ojca, jako zaledwie 26-latka. Elżbieta II jest głową Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz 15 innych państw wchodzących w skład tzw. Commonwealth realm.

Przeczytaj więcej na temat życia królowej Elżbiety II:

21 kwietnia 1956 roku. Miłośnicy brydża z całego kraju stają w szranki w Krakowie

Dokładnie 61 lat temu w Krakowie odbył się pierwszy krajowy mecz brydżowy. W tym samym roku miłośnikom tej karcianej gry logicznej udało się powołać do życia Polski Związek Brydża Sportowego oraz wydać pierwszy numer miesięcznika „Brydż”. Popularna w latach 50. gra karciana często określana jest mianem brydża porównawczego, ponieważ wynik osiągnięty w danym rozdaniu zawodnik porównuje z wynikami pozostałych graczy. Inaczej niż podczas gry w brydża towarzyskiego, podczas meczu brydża sportowego każde rozdanie stanowi odrębną całość i jest rozliczane indywidualnie.

21 kwietnia 1992 roku. Pierwsza hiszpańska nitka szybkiej kolei

W roku 1992 w Hiszpanii otwarto szybką kolej relacji Madryt-Sewilla. Była to przełomowa chwila dla transportu na Półwyspie Iberyjskim, ponieważ czas podróży pomiędzy dwoma ważnymi ośrodkami gospodarczymi i kulturalnymi został skrócony dokładnie o połowę. Linia przystosowana jest do prędkości rzędu 300 kilometrów na godzinę, co oznacza, że 472 kilometry dzielące Sewillę od Madrytu podróżujący mogą pokonać w ok. 1,5 godziny.

21 kwietnia 2009 roku. Święto dla miłośników chrupiących wafli

21 kwietnia tego roku przypada 9 rocznica wpisania andrutów kaliskich na listę produktów regionalnych, zarejestrowanych w Unii Europejskiej jako Chronione Oznaczenie Geograficzne. Ta pyszna przekąska wypiekana jest od XIX wieku w Kaliszu oraz ościennych miejscowościach. Andrut kaliski to lekko słodki i bardzo cienki wafel, produkowany z zaledwie czterech składników – wysokogatunkowej mąki, oleju rzepakowego, cukru oraz wody. Andruty wypiekane są na tzw. żelazkach. Wyciągnięte w odpowiednim momencie spomiędzy gorących płyt prasy mają słodki, lekko goryczkowy smak karmelu.