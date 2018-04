20 kwietnia. Gratka dla miłośników rocka, dziennikarzy i poliglotów [KALENDARIUM]

20 kwietnia – światowe święto wolnych mediów

W dniu dzisiejszym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy, powstały w wyniku inicjatywy ogólnoświatowej organizacji pozarządowej Reporterzy Bez Granic. Grupa zajmuje się propagowaniem oraz monitorowaniem wolności słowa na wszystkich kontynentach. Według raportu Reporterów Bez Granic z roku 2017 wolność mediów zagrożona jest najbardziej w:

Korei Północnej (84,98 punktów),

Erytrei (84,24 punktów),

Turkmenistanie (84,19 punktów),

Syrii (81,49 punktów),

oraz w Chinach (77,66 punktów).

Polska uzyskała 26,47 punktów, co uplasowało ją na 54 miejscu rankingu wolności słowa. To aż o 7 miejsc niżej niż w roku 2016. Kraje, w których wolne media mają się najlepiej to Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania oraz Holandia.

20 kwietnia – dzień, w którym warto zacząć uczyć się chińskiego

20 kwietnia to także Dzień Języka Chińskiego, obchodzony w ramach dni języków Organizacji Narodów Zjednoczonych. Język chiński jest językiem urzędowym w trzech krajach – w Chinach, na Tajwanie oraz w Singapurze. Język ten uchodzi za jeden z najtrudniejszych języków świata. Jedna z największych trudności polega na tym, że język chiński dzieli się na wiele dialektów. Językoznawcy mówią nawet o kilkunastu językach chińskich, z których najpopularniejszym jest język mandaryński.

20 kwietnia 1968 – pierwszy koncert zespołu Deep Purple

Dokładnie 50 lat temu w duńskiej miejscowości Tastrup odbył się pierwszy koncert kultowej dziś grupy Deep Purple. W latach 60. grupa pięciu muzyków występowała pod szyldem Roundabout. Grupa ta, wraz z takimi zespołami jak Led Zeppelin oraz Black Sabbath, określana jest mianem pioniera hard rocka i heavy metalu. Mimo to część członków zespołu uważa, że ich muzyka jest czymś, czego nie da się określić za pomocą nazwy jednego gatunku muzycznego.