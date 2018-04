Pustynny pył szaleje w Iranie. Olbrzymia chmura pochłonęła całe miasto

Pył z pustyni dotarł do Jazd wraz z wiatrem, którego prędkość sięgała ponad 100 kilometrów na godzinę. Miasto znajduje się w środkowej części Iranu i zamieszkuje je ponad 500 tys. osób. Częstym burzom piaskowym w Jazd sprzyja położenie miejscowości – znajduje się ona pomiędzy Wielką Pustynią Słoną oraz Pustynią Lota. To jedno z najbardziej suchych miejsc w Iranie z niewielką wilgotnością powietrza i skromnymi opadami deszczu.

Chmura pyłu – relacja

Pustynny pył został nagrany przez mężczyznę przebywającego w mieście. Na wideo widzimy jak tumany pyłu o niepokojących rozmiarach zaczynają rozciągać się nad budynkami. Później perspektywa przenosi się na ulicę. Autor filmiku stwierdza, że „wszystko staje się brązowe” i rzeczywiście powietrze zdaje się przybierać taką barwę. Potem zauważa, że wiatr zdaje się przyśpieszać, a on sam zaczyna czuć pył w oczach. Kieruje się do pensjonatu, w którym spotyka mężczyznę przyciskającego chusteczkę do buzi.

Skutki pojawienia się pyłu

Chmura pyłu doprowadziła do poszkodowania 10 osób. Jak ogłosiła gazeta "La Vanguardia" dyrektor departamentu zarządzania kryzysowego w Jazd, Hadi Hadinasab, poinformował, że na szczęście nie było ofiar śmiertelnych burzy. Ogromna chmura pyłu zaskoczyła mieszkańców i turystów. Widoczność przez kilka godzin była znacznie utrudniona, na pewien czas zabrakło również prądu.