Barbara Bush nie żyje. Żona i matka prezydentów USA miała 92 lata, zmarła w domu w Houston

Żona 41. i matka 43. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Barbara Bush, nie żyje. Była pierwsza dama zmarła w swoim domu w Houston. Miała 92 lata.

Barbara Bush nie żyje

Barbara Bush chorowała od dłuższego czasu. Zdaniem amerykańskich mediów, chorowała na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

W minioną niedzielę biuro byłego prezydenta George’a Busha seniora poinformowało, że po konsultacji z lekarzami zrezygnowała z dalszej kuracji, a lekarze skoncentrowali się na łagodzeniu objawów.

Dyrektor biura 41. prezydenta Jean Becker poinformowała, że 93-letni George Bush senior był przy swojej umierającej żonie i przez cały dzień trzymał ją za rękę. „To dla niego bardzo trudny czas” - napisała rzeczniczka podkreślając, że były prezydent znany jest ze stoickiego spokoju oraz siły charakteru.

Barbara Bush urodziła się 8 czerwca 1925 roku w Nowym Jorku. Miała troje rodzeństwa. Rozpoczęła studia w Smith College, które przerwała we wrześniu 1944 roku, gdy Japończycy zestrzelili samolot George'a Busha.

Barbara i George Bushowie poznali się w 1941 roku, pobrali się w 1945 roku. W styczniu tego roku świętowali 73. rocznicę małżeństwa.

Barbara Bush zajmowała się domem. Gdy jej mąż w 1966 roku został członkiem Izby Reprezentantów, Bushowie przenieśli się z Teksasu do Waszyngtonu. W 1988 roku George Bush wygrał wybory prezydenckie. Barbara Bush jako pierwsza dama angażowała się w działalność charytatywną. Stworzyła m.in. fundację Barbara Bush Foundation for Family Literacy, która zajmuje się walką z wtórnym analfabetyzmem. Po przegranych wyborach w 1992 roku, małżeństwo przeniosło się do Houston, gdzie Barbara Bush dalej walczyła z analfabetyzmem i niskim poziomem czytelnictwa.

Od czasu, gdy u Barbary Bush w 1989 roku zdiagnozowano chorobę Gravesa-Basedowa, przez lata doświadczała licznych problemów zdrowotnych.

Pożegnanie Barbary Bush

Prezydent Donald Trump wraz z obecną pierwszą damą Melanią oświadczył, że Barbara Bush zostanie zapamiętana jako osoba oddana krajowi i rodzinie.

Barack i Michelle Obamowie określili zmarłą byłą pierwszą damę mianem filaru rodziny i osoby oddanej służbie publicznej. Bill i Hillary Clintonowie chwalili Barbarę Bush za niezachwiane wspieranie rodziny, przyjaciół i ojczyzny.