Polka z Bytomia z nagrodą Pulitzera. Wśród laureatów redakcje, które ujawniły aferę Weinsteina

Nagroda Pulitzera trafiła w ręce Martyny Majok, która w wieku pięciu lat wyemigrowała wraz z rodziną do USA. Tam ukończyła studia na wydziale dramatu na Yale University, jednej z najlepszych amerykańskich szkół wyższych. Kobieta ma na swoim koncie kilkanaście napisanych sztuk i wiele innych odznaczeń.

Uzasadnienie jury

Polka otrzymała prestiżową nagrodę Pulitzera za „Cost of Living” (ang. „Koszt życia”). Jury określiło dramat Majok jako „oryginalną i szczerą sztukę”, która zmusza nas do zastanowienia się nad więziami międzyludzkimi poprzez ukazanie relacji pomiędzy dwoma parami niedopasowanych osób. Są nimi były kierowca ciężarówki i jego niedawno sparaliżowana była żona oraz arogancki młody mężczyzna z mózgowym porażeniem dziecięcym i jego nowy opiekun.

Pulitzer w innych dziedzinach

Pulitzer w dziedzinie dziennikarskiej "służby publicznej" otrzymały redakcje "The New York Times" oraz "The New Yorker", których trójka dziennikarzy, Jodi Kantor, Ronan Farrow i Megan Twohey, opisała seksaferę w Hollywood związaną z producentem Harveyem Weinsteinem, współtwórcą Miramax. O molestowanie seksualne oskarżała go m.in. Salma Hayek. Na fali tego wydarzenia powstała akcja #MeToo. W dziedzinie fikcji Pulitzera otrzymał pisarz Andrew Sean Greer za dzieło pt. „Less”. Z kolei Kendrick Lamar został odznaczony w dziedzinie muzyki za album „Damn”.

Nagroda Pulitzera to jedno z najbardziej prestiżowych amerykańskich odznaczeń w dziedzinie dziennikarstwa, literatury pięknej i muzyki. Nagrodę ufundował Joseph Pulitzer, amerykański wydawca i dziennikarz pochodzący z Węgrzech.