Syn Skripala zmarł rok temu, jego partnerka zniknęła. Rosyjskie media z nową wersją historii

Tematu dochodzenia, którym zajęli się dziennikarze z petersburskiego 78.ru, na razie nie podjęły brytyjskie media, ale część doniesień pokrywa się z informacjami, które podawano w Wielkiej Brytanii.

Chodzi o śmierć 43-letniego syna Siergieja Skripala, Aleksandra. W lipcu ubiegłego roku Skripal razem ze swoją partnerką Anną wybrał się z Moskwy do Petersburga, by kupić auto. Podczas podróży mężczyzna zaczął odczuwać bóle wątroby, chorował zresztą na marskość wątroby. Wcześniej, w rozmowie z BBC ciotka Aleksandra Wiktoria ujawniła, że Aleksander miał problem z alkoholem, a nałóg zniszczył m.in. jego pierwsze małżeństwo.

Dziwne decyzje w szpitalu

Dalej zarówno brytyjskie, jak i rosyjskie media prezentują tę samą wersję: Aleksander Skripal trafił z dworca do szpitala w Petersburgu, gdzie tragicznie zmarł. Dalszą historię podają już Rosjanie. Warto zaznaczyć, że ich publikacja jest nacechowana zwrotami jak "zdrajca", "syn zdrajcy" (odnoszą się do podwójnego agenta Siergieja Skripala i Aleksandra).

Rosyjski portal 78. ru twierdzi, że do śmierci Aleksandra doszło, ponieważ nie był on wcale hospitalizowany. Powodem takiej pasywnej postawy lekarzy z Petersburga miał być brak ubezpieczenia u 43-latka. Jednocześnie, co opisują petersburscy dziennikarze, nie przeprowadzono sekcji zwłok (nie wystąpiło podejrzenie, by mógł zginąć w wyniku przestępstwa). Następnie jego ciało skremowano, a urnę przewieziono do Londynu.

Znikająca partnerka

W tym momencie sprawa jeszcze bardziej się gmatwa. Otóż razem ze Skripalem juniorem podróżowała jego partnerka Anna Nikiforowa, starsza od niego o sześć lat. Nie tylko nie zaangażowała się w ratowanie życie Skripala, ale też po prostu "zniknęła". Dziennikarze 78.ru pytali o nią właścicielkę bloku, jednak ta stwierdziła, że Anny nie widziano od początku marca. To także ważna data, ponieważ właśnie na początku marca Julia i Siergiej Skripalowie zostali otruci w Wielkiej Brytanii.

Rewelacje Rosjan sięgają jednak dalej: okazuje się, że Anna ma siostrę bliźniaczkę - Elenę. Ta w przeszłości studiowała medycynę, a obecnie pracuje jako farmaceutka. Ten fakt jeszcze bardziej zachęcił dziennikarzy do poszukiwań - jednak bezskutecznie, ponieważ nie udało im się jej odnaleźć.

Sprawa otrucia Skripalów

4 marca Julia i Siergiej Skripal, rosyjski agent wywiadu, który współpracował z brytyjskimi służbami, trafili do szpitala w Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy prowadzą śledztwo na temat okoliczności zatrucia podwójnego agenta i jego córki rosyjskim środkiem bojowym, najprawdopodobniej nowiczokiem, a o atak na Skripalów podejrzewa Moskwę, czemu Kreml konsekwentnie zaprzecza.

Julia Skripal 9 kwietnia wyszła ze szpitala, natomiast jej ojciec wciąż przebywa pod opieką lekarzy. Stan podwójnego agenta poprawia się, ale nie wiadomo, kiedy zostanie wypisany.

