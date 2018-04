Donald Trump "niezdolny" do prezydentury, kobiety traktuje "jak mięso". Wywiad z b. szefem FBI

Zwolnienie ówczesnego dyrektora FBI Jamesa Comey'a przez Donalda Trumpa wywołało skandal w 2017 roku. Komentatorzy mówili, że prezydent ma bać się śledztwa ws. powiązań z Rosją, a także że samo zwolnienie może być wątpliwe etycznie, a nawet prawnie. Niedługo później Comey doprowadził do ujawnienia swojej notatki ze służbowego spotkania z prezydentem, na którym ten miał prosić szefa FBI o "odpuszczenie śledztwa" ws. jednego z współpracowników Trumpa.

W tym tygodniu do sprzedaży wchodzi książka Comey'a, która ma uderzać w prezydenta. Tymczasem były szef FBI w niedzielę udzielił wywiadu telewizji ABC. Stwierdził, że panują obecnie "niebezpieczne czasy" dla Ameryki. Mówił o groźbie "zatracenia podstawowych norm", przede wszystkim - prawdy.

Były dyrektor FBI zaatakował Trumpa bezpośrednio. Nie zgodził się, że jest on niezdolny do prezydentury, ze względów zdrowotnych czy rzekomej "demencji". - Nie sądzę, aby on był medycznie niezdolny do bycia prezydentem. Uważam, że jest moralnie niezdolny do pełnienia urzędu prezydenta - stwierdził.

- Osoba, która widzi moralną symetrię w Charlottesville*, która mówi i traktuje kobiety jak kawałki mięsa, która bez przerwy kłamie dużych i małych sprawach i żąda, aby Amerykanie w to wierzyli - ta osoba nie nadaje się na prezydenta Stanów Zjednoczonych z przyczyn moralnych

- powiedział.

*(Chodzi wypowiedź Trumpa, w której stwierdził, że za zamieszki skrajnej prawicy i kontrdemonstrantów "odpowiadają obie strony").

Comey o dowodach na przestępstwo urzędnicze Trumpa

Jedna z ważniejszych wypowiedzi Comey'a dotyczyła podejrzeń o to, że Donald Trump mógł dopuścić się utrudniania pracy wymiaru sprawiedliwości. - To możliwe. Na pewno są dowody, które na to wskazują - stwierdził. Utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości (ang. obstruction of justice) to w USA przestępstwo urzędnicze.

Były szef FBI mówił, że specjalny prokuratur Robert Mueller najpewniej sprawdza, czy sugestie Trumpa by "odpuścić" sprawę współpracownika prezydenta były utrudnianiem działań wymiaru sprawiedliwości. Bill Clinton został poddany procedurze impeachmentu właśnie wobec oskarżeń o takie przestępstwo.

Comey skomentował spekulacje o tym, że Trump chce zwolnić specjalnego prokuratora Roberta Muellera. To on prowadzi śledztwo ws. rosyjskich powiązań ludzi Trumpa i wielu wątków pobocznych sprawy. Stwierdził, że zwolnienie specjalnego prokuratora byłoby "najpoważniejszym dotychczas atakiem na praworządność".