Nocne bombardowanie w Syrii. Trump skomentował: Rezultat nie mógł być lepszy

Black Swan pół godziny temu Oceniono 6 razy 2

umówmy się co do faktów... Tu nie chodzi o żadną broń biologiczną anie tez o ochrone ludności cywilnej... Tu chodzi o interesy Izraela, który (całkiem słusznie) czuje się zagrożony jak za sąsiada ma jakieś silne, zorganizowane państwo... Dlatego robią burdel u swoich sąsiadów bo tylko wtedy gdy takimi państwami rządzą jacyś watażkowie, maja szansę przetrwać...

Dlatego Syria musi upaść bo w sojuszu z Iranem stanowi śmiertelne zagrożenie dla państwa żydów...

Duda? To nie nasza wojna więc niech cię łapa nie świerzbi do wysłania tam polskich żołnierzy... Jeśli to zrobisz to obiecuję, ze zrobię wszystko co mogę byś do nich dołączył w pierwszym szeregu...

W państwach islamskich w których zadbaliśmy o demokrację (Libia, Irak, Afganistan czy Egipt) jest syf totalny a tubylcy spieprzają z takich ocalonych przez nas państw do UE i skoro to już wiemy to przestańmy przyczyniać się do niszczenia życia innym ludziom... Niech sobie Izrael sam walczy o siebie bo ja nie mam w tym interesu...