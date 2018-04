Putin nie może pogodzić się z atakiem na Syrię. "To akt agresji na suwerenne państwo"

derp970 25 minut temu Oceniono 5 razy 5

Czemu NATOwskie bydło dokonało bombardowań, zanim międzynarodowi inspektorzy mieliby możliwość zbadać miejsce zdarzenia? Z prostej przyczyny: by zatrzeć ślady, by świat nie dowiedział się ŻE ZNOWU ŁŻĄ. Ile razy Irak będziemy powtarzać, zanim wbijecie to sobie w te puste łby, że NATO pod dowództwem USA ŁŻE CAŁY CZAS?