"Tonowałbym emocje. To mrugnięcie okiem". Komentarze po ataku USA, Wlk. Brytanii i Francji w Syrii

e50504 3 godziny temu Oceniono 14 razy 4

Syryjczycy wyszli na ulicę by w ekstazie demonstrować poparcie dla zachodu. Już siódmy roczek demokratyzacji leci, a w Syrii jeszcze nigdy nie było tak dobrze.



Kończy się ten jakże króciótki, na szczęście, amerykański wiek w dziejach świata. I to jak się kończy! Amerykaie gazują dzieci tylko po to by dać sobie pretekst do bombardowania. Co za chory kraj.