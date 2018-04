Rosjanie inwigilowali ich przez pięć lat. Skripalów od śmierci uratowała angielska mgła

rezun-one godzinę temu Oceniono 22 razy 14

Podziwiam głupotę Rosjan, nie czytają rosyjskich instrukcji obsługi w ojczystym języku i to ma ją być fachowcy? Czego my się boimy? Oni nawet odbezpieczone granaty wrzucą do swoich okopów. Tylko jak oni trafili do Anglii?