Ten raport obnaża ignorancję Amerykanów ws. Holokaustu. Większość nie słyszała o Auschwitz

Wyniki badań byłyby może zastanawiające, gdyby były robione w Izraelu. Ale co przeciętnemu Amerykaninowi do tego, co się działo gdzieś na zad...u świata - z ich punktu widzenia. A może by tak zapytać Izraelczyków, Francuzów czy Polaków, co wiedzą na temat historii Siuksów (poza historyjkami z książek dla dzieci), Majów, czy jakiegoś królestwa w środkowej Afryce? Ba, co wiedzą o historii Chin czy Japonii. Okazałoby się, że jeszcze mniej, niż na temat Żydów.