Skandal w Akademii Szwedzkiej. Odchodzi członkini, której mąż jest podejrzany o gwałty

fascynujące. jest to, o czym nigdy tu się nie przeczyta:



Największa afera III RP to działania mafii spółdzielczej.

W drugim co do wielkości budżecie kraju, pozostawionym samopas w rękach mafii. Zorganizowana bezwzględna grupa przestępcza objęta parasolem ochronnym najwyższych władz w kraju, ustawodawcy, skorumpowanych posłów i senatorów i przestępców w togach.

“Rękę na pulsie” trzymała P. senator Lidia Staroń. Dlaczego odmówiła mi współpracy przy procedowaniu przyszłego druki 1268? Kto ponosi winę za podpisanie przez P. Prezydenta “gniota” z 7.09.17 r.?

Dlaczego do dzisiaj nie ma noweli naprawiającej ten kardynalny błąd?

Dlaczego nie ma przeprosin w mediach dla ok. 500 tys. Obywateli RP, którzy znaleźli się w patowej sytuacji?

Prezesi się cieszą ze swojego, może zamówienia w markecie na wiejskiej.

O tym mówiłam do kamer P. Jana Pospieszalskiego w maju 2014



Ustawodawca zapomniał o roszczeniu o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Osób w takiej sytuacji (które mają roszczenie, ale nie zostały wymienione w ustawie) jest w Polsce około pół miliona.Jak stwierdził w uchwale z 2013 r. Sąd Najwyższy wszyscy, którzy mają spółdzielcze własnościowe prawo ustanowione w budynku, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste, mają tak naprawdę zaledwie roszczenie (ekspektatywę). W samej Warszawie blisko 300 tys. mieszkań znajdujących się w zasobach spółdzielczych leży na gruntach nienależących do spółdzielni. Najczęściej to własność miasta. I nic nie stoi na przeszkodzie, by sprzedało ono grunt np. deweloperowi. Zgodnie z ustawą członkami spółdzielni w jednej chwili przestało być kilkaset tysięcy osób.

Jeżeli właściciele gruntów zarządzanych przez spółdzielnie postanowią wyrzucić ludzi z mieszkań – TO WYRZUCĄ.

W “zamrażarce sejmowej” leży nasz ( spółdzielców, społeczników i Kukiz’15 ) druk 1268, a w Podkomisji “pod dywanem” druk 1533. Brak dobrej woli PiS i nie ujawniane swojego projektu, świadczy o celowym blokowaniu zapisów prawa spółdzielczego – NA ZAMÓWIENIE PREZESÓW.