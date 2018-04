Głośne morderstwo sprzed 37 lat doczeka się wyjaśnienia? Właśnie zidentyfikowano 21-letnią ofiarę

strach_sie_bac 25 minut temu Oceniono 7 razy 1

"Do tej potwornej zbrodni doszło w 1981 r."



Ta zbrodnia to pryszcz, do naprawdę potwornych zbrodni dochodzi codziennie w Syrii, od broni chemicznej giną dziesiątki a może nawet setki dzieci, kobiet, mężczyzn (piana w ustach, zaburzenia układu oddechowego i nerwowego, poparzenia rogówki oka), to dopiero są potworne zbrodnie.