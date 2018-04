13 kwietnia. Zobacz, co wydarzyło się tego dnia

13 kwietnia. Rosja przyznała się do Katynia. Na zdjęciu: cmentarz oficerów zamordowanych w Katyniu (Fot. Filip Klimaszewski / Agencja Gazeta)

13 kwietnia to nie tylko piątek trzynastego. Dzisiaj wypada rocznica podpisania edyktu nantejskiego, który miał ukrócić wojny religijne toczące się we Francji w XVI wieku. Tego dnia w 1943 roku Radio Berlińskie podało informację o odkryciu masowych mogił Polaków w Lesie Katyńskim. Trzeba było dokładnie 47 lat, by ZSRR przyznało się do tej zbrodni.

REKLAMA

13 kwietnia 1598 roku doszło do podpisania przez króla Francji Henryka IV rozporządzenia, które nazwano edyktem nantejskim. Dał on hugenotom wolność wyznania i ograniczoną ilość swobód. Edykt nantejski sprawił, że zakończyły się wojny religijne we Francji, w trakcie których dochodziło do wielu krwawych wydarzeń. Przykładem jest Noc św. Bartłomieja, czyli rzeź hugenotów, która odbyła się w Paryżu w 1572 roku. Obraz pt. 'Noc św. Bartłomieja' Fot. Rafa3 Mielnik / AG Radio Berlin ogłasza prawdę 13 kwietnia 1943 roku Radio Berlin potwierdziło komunikat o odkryciu ciał polskich oficerów w Lesie Katyńskim nadany dwa dni wcześniej przez Agencję Transocean. 15 kwietnia tego samego roku z radia moskiewskiego popłynął komunikat Sowieckiego Biura Informacyjnego, w którym winą za zbrodnię obarczono Niemców. Tak rozpoczęła się epoka kłamstwa katyńskiego. 13 kwietnia Radio Berlin wydało komunikat o Katyniu Fot. Tomasz Kamiński / Agencja Gazeta ZSRR wyznaje prawdę 13 kwietnia 1990 roku rządowa agencja TASS potwierdziła, że to NKWD rozstrzelało polskich jeńców wojennych wiosną 1940 roku w pobliżu Katynia. Odpowiedzialnością za zbrodnię został obarczony ówczesny komisarz NKWD Ławrientij Beria i jego zastępca Wsiewołoda Mierkułow. Podstawą do wykonania rzezi była decyzja wydana 5 marca 1940 roku przez Politbiuro. 13 kwietnia 1990 roku Michaił Gorbaczow przekazał Wojciechowi Jaruzelskiemu dokumenty archiwalne odnośnie zbrodni w Katyniu. 13 kwietnia Rosja przyznała się do zbrodni w Katyniu Fot. Filip Klimaszewski / Agencja Gazeta 13 kwietnia urodzili się: Guy Fawkes – ikona spisku prochowego w 1605 roku, w którym miał zginąć król Jakub I i przedstawiciele Izby Gmin. Spisek był planowany przez dwa lata. Dzisiaj w Wielkiej Brytanii obchodzi się Guy Fawkes Night.

– ikona spisku prochowego w 1605 roku, w którym miał zginąć król Jakub I i przedstawiciele Izby Gmin. Spisek był planowany przez dwa lata. Dzisiaj w Wielkiej Brytanii obchodzi się Guy Fawkes Night. Samuel Beckett – irlandzki autor dramatów i esejów, twórca teatru absurdu, w 1969 roku został odznaczony Nagrodą Nobla.

– irlandzki autor dramatów i esejów, twórca teatru absurdu, w 1969 roku został odznaczony Nagrodą Nobla. Stanisław Ulam – wybitny polski matematyk, który jako jeden z pierwszych stosował w swej pracy metody komputerowe. Znany przede wszystkim jako jeden z wynalazców amerykańskiej bomby wodorowej. Zobacz też: Dzień Czekolady. Polak zjada jej ponad 6 kg rocznie >>>

20 faktów o II wojnie światowej, które każda wykształcona osoba powinna znać! 1/20 Które państwo zaatakowało Polskę w 1939 r., obok Niemiec i ZSRR?

Które państwo zaatakowało Polskę w 1939 r., obok Niemiec i ZSRR? Litwa Łotwa Czechy Słowacja