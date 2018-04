Hiszpanie odkryli to, co my wiemy od dawna. "Polacy znaleźli sobie złe miejsce do życia"

komentatorbis 4 godziny temu Oceniono 15 razy 15

Mam wrażenie, że to niespójne kryteria:

-- Niemcy, Rosja -- na razie się zgadza;

-- Francja -- idzie im o Napoleona? On raczej sojuszniczy był...

-- Austria, Szwecja, Litwa, Węgry, Słowacja, Czechy;

-- Ukraina -- hm.. jako Ruś Kijowska, czy jako powstanie Chmielnickiego?

-- Mołdawia -- historyczna Mołdawia, czyli dzisiejsza Rumunia raczej niż Mołdowa.

-- Włochy -- im rzeczywiście idzie o cesarstwo rzymskie?

-- Turcja -- to się zgadza, choć raczej nie chodzi tu o obecne ziemie Polski.

Swoją drogą, brakuje Mongolii, pogadałbym też o Danii, bo to potencjalnie dyskusyjne.



Wczoraj czytałem fragment przemówienia Bismarcka, gdzie narzekał na ciężki los Niemiec, które muszą graniczyć z tak walecznym, wojowniczym i agresywnym narodem jak Francuzi... Z tej perspektywy tak sobie myślę, że można by porównać z drugą mapą, czyli "napadniętych" przez Polskę w dziejach. Niemcy, Rosja, Czechy, Węgry, Mołdowa/Rumunia, Litwa, czy Ukraina też by się znalazły. Słowację można by podciągnąć, podobnie jak i Turcję. Przy odpowiedniej swobodzie, to można by doliczyć Hiszpanię i Włochy. No i jak liczyć wypowiedzenie wojny Japonii?