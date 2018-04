12 kwietnia. Jeden z najsłodszych dni w roku

12 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Czekolady, którą do Europy przywiózł Krzysztof Kolumb. W zasadzie to załadował on na statek ziarna kakaowca, z którymi Europejczycy długo nie wiedzieli, co z nimi zrobić. Do ciemnobrązowych ziaren przekonali się po roztarciu ich z cukrem i zmieszaniu z ciepłą wodą. Pierwsza tabliczka czekolady powstała dopiero na początku XIX w.

12 kwietnia. Dzień Czekolady warto spędzić w kawiarni Fot. Kamila Kubat / Agencja Gazeta

Wybuch wojny secesyjnej

12 kwietnia 1861 roku w Stanach Zjednoczonych wybuchła wojna secesyjna pomiędzy ugrupowaniem Unii, potocznie nazywanej „Północą” i Konfederacji, potocznie nazywanej „Południem”. Za powód wojny uznaje się wprowadzenie 13. poprawki do Konstytucji USA, która znosiła roboty przymusowe i niewolnictwo. Wojna trwała do 9 kwietnia 1865 roku, kiedy dowódca wojsk konfederacyjnych, generał Robert Lee, musiał kapitulować. Pięć dni po kapitulacji doszło do zamachu na Abrahama Lincolna.

12 kwietnia to rocznica wybuchu wojny secesyjnej. Na zdjęciu rekonstrukcja wydarzeń Fot. Mikołaj Kuras / Agencja Gazeta

Pierwszy człowiek w kosmosie

Dokładnie sto lat po wybuchu wojny secesyjnej, czyli 12 kwietnia 1961 roku, w kosmosie pojawił się pierwszy człowiek. Był to Jurij Gagarin, który na statku Wostok dokonał jednego, niepełnego okrążenia Ziemi. Zajęło mu to 1 godzinę i 48 minut.

12 kwietnia w kosmos wyruszył Jurij Gagarin fot. Anna Krasko / Agencja Gazeta

Otwarcie Disneylandu w Paryżu

12 kwietnia 1992 roku pod Paryżem otwarto park rozrywki Walta Disneya. Pierwsza nazwa obiektu brzmiała Euro Disney Resort, obecnie jest to Disneyland Resort Paris. Od czasu otwarcia odwiedziło go ok. 270 milionów osób.

Rewia Disneya na lodzie Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta

