Zuckerberg zeznawał przed Kongresem: Jest jasne, że nie zrobiliśmy wystarczająco dużo

wujtommy102 5 godzin temu Oceniono 2 razy 0

Właściciel Facebooka nie wiedział,że z tego będzie jakaś kasa i to olbrzymia ,ale ją przytulił.Od początku było to narzędzie do gromadzenia danych przez odpowiednie służby. Niby portal dobrowolny ,ale nie można się z niego wypisać.Cala ta sprawa to przykład amerykańskiej hipokryzji , która nie ma sobie równych w świecie..