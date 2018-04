Julia Skripal wyszła ze szpitala. Od razu trafiła do tajnej kryjówki służb specjalnych

poppers68 3 godziny temu Oceniono 13 razy 5

Aaaaa....

No, wcale mnie nie dziwi fakt, że Julia Skripal od razu została przechwycona przez tajne służby.

Po co dziewczyna ma opowiadać w mediach dlaczego Jej ojciec pomimo 4 letniej odsiadki w rosyjskim więzieniu nie został zlikwidowany przez Kreml, dlaczego pisał już z UK, że chętnie wróci do Rosji a raptem po 6 latach pobytu w UK " coś się stało".

Aha, nie jestem żadnym chrzanionym ruskim trollem tylko jakoś z bajek wyrosłem.

Angole przestali płacić po 6 latach pensję wymienionemu i bezużytecznemu dla kogokolwiek szpiegowi. Szpieg zagroził, że pójdzie do mediów bo nie ma za co żyć no to Go próbowali " kilim".

A, że spartaczyli to mamy stąd niewspółmierną do sytuacji wrzawę międzynarodową.. Rosjanie święci jak wiemy nie są ale chyba też bym się zirytował, że ktoś wmawia Im partactwo. Oni ZAWSZE likwidowali skutecznie nie bawiąc się w jakieś rozryskiwanie chatakterystycznego dla ZSRR środka w pubie i na drzwiach.

Grubymi nićmi to szyte.