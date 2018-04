Nalot agentów FBI na biura osobistego prawnika Donalda Trumpa. Zabezpieczyli dokumenty

mafjmafj3 godzinę temu Oceniono 3 razy 3

Ale Ruskich troli,

chodzi o to, ze srodki finansowe pozyskane na kampanie musza byc legalne.

Oplata z prywatnych srodkow Cohena za milczenie tj w celu poprawy wizerunku trampa w czasie kampanii liczy sie jako jego datek.

Niestety przekracza to dopuszczalna wartosc datku na taki cel.



Trump moze zaslaniac sie nie wiedza, i na haku jest tylko COhen..

ale po przejeciu papierow moze wyjsc ze jednak srodki pochodzily od Trumpa, jego rodziny albo jego spolek... a Cohen byl tylko posrednikiem.



W PL takie rzeczy przechodza.

PIS placi za kampanie ze srodkow publicznych dziesiatki milionow Rydzykowi, czy defrauduje kase z PFN... I nic.

Za PO to sie tracilo teke ministra za zegarek za 10 tys. zl.