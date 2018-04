10 kwietnia. Co ważnego wydarzyło się tego dnia [KALENDARIUM]

chi-neng 2 godziny temu Oceniono 8 razy 4

Tak tworzy JK nowa historie Polski, a raczej KACZOLANDIE!



Katastrofa samolotowa przerosla Katyn i wszystkie inne swietosci narodowe takze!



CZY DOSTRZEGACIE TO?!

WIDZICIE TO?!

CZUJECIE?!



CZY JESZCZE NIE?!



Ogladaliscie na posiedzeniu w Gdansku popis pisowskiego debila IPN-u, zaprzedanemu kaczynskiemu, czy nie?



Obejrzycie to wiele razy (rekomenduje...) byscie wreszcie zrozumieli z kim z kim macie do czynienia!



POLSKO!



ZBUDZ SIE