Policja udaremniła atak na półmaraton w Berlinie. Podejrzany znał sprawcę zamachu na jarmarku

Pojecia z islamu:

1. hidżra - podbicie terenow przez ich zasiedlenie (> migracja)

2. dżizja - podatek od niewiernych (> zasilek). Dlatego muzulmanie nigdy nie beda wdzieczni za socjal - z ich punktu widzenia dostali go, bo Allah tak chcial i placa im niewierni.

3. ketman i takija - tzw. klamstwo w islamie: wyznawca ma prawo oszukiwac niewiernych w dowolnym zakresie: moze wybierac z Koranu tylko "mile" fragmenty, zeby uzasadnic, ze islam jest religia pokoju (zapominajac o 156 ustepach nawolujacych do zabijania niewiernych - najlepiej przez ucinanie lbow). To tzw. polprawdy. Wolno mu nosic sie po europejsku, przejac zwyczaje, nawet przechrzcic sie. Wolno mu wszystko, o ile przyswieca temu wyzszy cel - przekonanie do siebie, a z czasem do islamu niewiernych i przeciagniecie ich na te strone.



To, czego mu m.in. nie wolno, to zyc na koszt in.muzulmanina. Dlatego migranci nie udaja sie do in.krajow arabskich: wiedza, ze byloby to sprzeczne z zasadami religii (ktora jest tez normami spol. i ustrojem panstwowym), wiedza to tez kraje arabskie, ktore mialyby ich ew.przyjmowac, wiec nic nie robia w te strone, bo to wbrew islamowi.

Jak to powiedzial kiedys libijski dyktator Kaddafi francuskiemu prezydentowi: "Zeby podbic Europe, nie potrzebujemy broni - wystarcza brzuchy naszych kobiet". Tyle w temacie integracji i jej perspektyw.