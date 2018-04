Horror w japońskim domu. Ponad 20 lat więził syna w drewnianej skrzyni

Krzysztof Kornatowicz pół godziny temu Oceniono 4 razy 4

Drewniana klata w niewielkiej przybudówce obok domu wskazuje raczej, że ta rodzina zamieszkiwała gdzieś na prowincji i mogła niespecjalnie błyszczeć zaradnością prawną . Nie wiem jak jest w Japonii, ale w Polsce władze wręcz patologicznie nie wywiązują się z opieki nad niepełnosprawnymi intelektualnie . Miejsc w szpitalach psychiatrycznym nie przybywa prawie wcale, a chorób psychicznych przybywa lawinowo . Do tego wydłużenie fizycznego życia Polaków idzie w parze z otępieniem starczym, które wymaga zajmowaniem się chorymi rodzicami w sposób specjalistyczny, całodobowo, znosząc ich agresję, zakłócanie ciszy nocnej, złośliwe brudzenie mieszkania swoimi fekaliami z powodów chorobowych . Kompletnie bezradni są w takich sytuacjach opiekunowie rodzin chorych, których obsługa prawna w tym zakresie zmusza do wieloletniego obcowania z niepełnosprawnymi umysłowo, bo na samo ubezwłasnowolnienie oczekuje się latami, do tego po uzyskaniu ubezwłasnowolnienia dopiero kolejne lata czeka sie na miejsce w Domach Pomocy Społecznej ( chyba, że kogoś stać na kilkutysięczną miesięczną odpłatność za opiekę w prywatnym DPS ) . To sprawia kompletne zniewolenie przymusowych opiekunów, z jednoczesnym wyniszczeniem opiekunów życia i spokoju . W takich okolicznościach jedynym rozwiązaniem dla tych zniewolonych okrutnym obcowaniem z psychiatrycznym członkiem rodziny jest, o ile ktoś ma obórkę, klatkę, szopę , jest .... Jest jeszcze jedna alternatywa - samobójstwo . Innej nie ma , bo nie sposób obcować latami z szaleństwem . tak też - nie sądźcie, nie sądźcie, aby Stwórca nie doświadczył was szaloną mamusia, czy tatusiem, który nie da wam spać, zanieczyści meble, dywany, fotele podłogi, będzie krzyczał, oskarżał was o głodzenie, bicie, kradzieże, a wy będziecie musieli mu gotować, sprzątać i znosić zapach przez rok nieumytego ciała swojego "podopiecznego", którego w żaden sposób nie pozwoli sobie umyć ! Do tego będzie cie podlegać przymusowemu prawnemu sprawowaniu opieki nad członkiem rodziny, przez lata całe, aż system (nie)sprawiedliwości zrzuci z was jarzmo niewolnika, kiedy sami w wyniku krzywdy doznanej od mamusi, będziecie kwalifikowali się już do leczenia w szpitalu bez klamek . ~Krzysztof Kornatowicz