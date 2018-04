Niemcy: furgonetka wjechała w pieszych. Są ofiary

smok61 pół godziny temu Oceniono 24 razy 8

To nie jest problem . Taki jednorazowy wystrzał , to nie jest problem .

Problemem są codzienne kłopoty zachodniej europy. Trzy kilometry od Notre Dame , jest dzielnica , do której białej kobiecie strach wejść nawet za dnia.

Są dzielnice w Wiedniu gdzie na 25 uczniów jest 20 imigrantow z innego kontynentu, To samo w Niemczech . Policji w Berlinie nakazano w imię równości, przyjmować w swoje szeregi kolorowych.Islamskie bandy(kolorowi) wiedzą wszystko co dzieje się w organach ścigania.

W Szwecji sądy boją się wydawać wyroki na Arabów.

Rząd zastanawia się nad wojskiem w Sztokholmie. Bandy Arabów napadają w Londynie na ludzi wypalając im oczy kwasem siarkowym , w Londynie jest więcej zabójstw niż w Nowym Jorku.

---------

To jest problem strukturalny , który będzie narastał ...takie rozjechanie pół setki ludzi , to tylko objawy początku faktycznej choroby.

--------