Połowa kanadyjskiej drużyny hokejowej zginęła w wypadku. Jechali na turniej

Jak podała telewizja CBS do tragedii doszło na autostradzie w Saskatchewan. Autokar wiozący młodych sportowców zderzył się z ciągnikiem siodłowym, holującym naczepę. Drużyna składała się z 24 zawodników w wieku od 16 do 21 lat. Jechali do Nipawin na północ stanu na turniej ligi młodzieżowej.

"Nie mogę sobie wyobrazić, przez co przechodzą rodzice. Moje serce łączy się ze wszystkimi dotkniętymi tą straszliwą tragedią" - napisał na Twitterze premier Kanady Justin Trudeau.