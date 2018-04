"Siergiej Skripal nie znajduje się już w stanie krytycznym". Dobra wiadomość od lekarzy z Salisbury

f1909 2 godziny temu Oceniono 16 razy 8

Gdyby rzeczywiście to Ruskie zrobili to Skripal i jego córka już od kilku tygodni wąchali by kwiatki pod ziemią ! -- Wszyscy wiedzą że w czym jak w czym ale w tej branży Ruskim nikt nie dorówna.

Cała ta historia to jakaś histeryczna próba ( tak to na dzisiaj wygląda ) odebrania w ostatniej chwili Rosji Mistrzostw Świata w Piłce Kopanej !? -- A kto za tym rzeczywiście stoi to możemy się tylko domyślać ?