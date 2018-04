Donald Trump przerwał milczenie w sprawie gwiazdy porno. Ostrożna wypowiedź

baluwolanda pół godziny temu Oceniono 2 razy 0

To ten, co ostatnio w Warszawie robił szoł i coś plutł o mitycznym bogu dla zwiezionych wyznawców piSSu z gazety polskiej? Ten sam co "chciał boga"? Ten sam prawdziwy prawak, który ze swojej córki uczynił doradcę, a sam nie płaci od 10 lat podatków? Czy to ten sam, co lubi łapać za psitę i jest IDOLEM wolskiej prawicy....to jakaś pomyłka. W końcu to katolik, a katolicy, zwłaszcza wolacy są wzorem cnót. Ale zaraz, zakłamany hipokryta, nieuczciwy przedsiębiorca, z mordą pełna frazesów o jednym z prymitywnych wierzeń- może się zgadzać!!