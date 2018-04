Julia Skripal wraca do zdrowia, wydała oświadczenie. "Dezorientująca sytuacja"

kali23 godzinę temu Oceniono 25 razy 7

Kolejna PROWOKACJA CIA się nie udała.

Jakim trzeba być śmieciem - politykiem aby bez jakiegokolwiek dowodu oskarżać inne państwa o zbrodnie.

Gdzie wy macie godność polscy politycy? Jaką MAŁPĄ trzeba być panie ministrze Sienkiewicz aby jankeskie prowokacje nazywać " atakiem chemicznym Rosji" na inne państwo.

Czy wy " sprawiedliwi", którzy wydaliliście rosyjskich dyplomatów nie widzicie jakimi jesteście ŚCIERWAMI na usługach Amerykanów.

Ta " afera" to kolejna porażka CIA. Nie udał się zamach stanu na Ukrainie. Zdestabilizowano cały Bliski Wschód. Wspomagano islamskich szaleńców a BANDYTÓW w Syrii nazywano

" obrońcami demonstracji". Prowokuje się bez ustanku Rosję. Bezczelnością były amerykańskie propozycje włączenia Ukrainy do NATO !!

Przezraża jednak coś innego.

JAKĄ NIEBYWAŁĄ WŁADZĘ MUSI MIEĆ CIA aby zmusić polityków większości państw na świecie do BEŁKOTU,do utraty HONORU i GODNOŚCI. Jak można się tak ZEŚWINIĆ

i BREDZIĆ na amerykańską modłę?

Cele Amerykanów są od dawna znane.

Najważniejsze w tej chwili jest zablokowanie budowy Nord Stream 2. Ma to olbrzymie znaczenie dla amerykańskiej gospodarki.

W dalszej perspektywie to stwarzanie paniki i histerii wojennej aby takie byle państwa jak Polska

zazbroiły się na śmierć kupując amerykański złom !