wiktor_jerofiejew godzinę temu Oceniono 8 razy 2

Czy ktos jeszcze na swiecie uwierzy co bedziel belkotal Lze_wrow czy putler na swoja obrone

ONZ i rada bezpieczenstwa odmowila jakichkoliwek rozmow z krwawym moSSkiewskim ZBIRem

i to doje odpowiedz jak traktuje cywilizowany swiat ,stacje benzynowa udajaca panstwo...



“rosjanie to lud, który wędruje po Europie i szuka, co można rozwalić, zniszczyć tylko dla rozrywki”.

(Fiodor Dostojewski – rosyjski pisarz).