Brytyjskie media alarmują. Polskie szkoły na Wyspach mają związki ze skrajną prawicą

Zdjęcie ze spotkania z Marianem Kowalskim (mojaszkola.co.uk)

Co najmniej trzy polskie szkoły mają związki z grupami skrajnie prawicowymi - pisze "The Guardian". Placówki chętnie zapraszają do siebie nacjonalistów i współpracują z organizacjami uważanymi za szerzące nienawiść.

REKLAMA

Jak podaje dziennik, w polskich szkołach gościły osoby lub pojawiały się w nich symbole, które w swoich raportach umieszcza m.in. antyfaszystowski watchdog Hope Not Hate. I tak szkoła z Southampton na swojej stronie na Facebooku promuje wydarzenia organizacji Ogniwo. "Niektórzy członkowie Ogniwa wyrażali rasistowski sentymenty, a na stronie grupy na Facebooku pojawiło się zdjęcie na tle baneru 'Europa będzie biała, albo niezamieszkana'. Zdjęcie zostało już skasowane" - pisze "Guardian". Grupa popierała również księdza Jacka Międlara, który otrzymał zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii za rzekomy antysemityzm i islamofobię. Dyrektor szkoły wyjaśnia, że kilkoro rodziców dzieci uczących się w szkole to członkowie Ogniwa, a szkoła czasem współpracuje z podobnymi grupami przy organizacji wydarzeń. Skazany po ataku na antyfaszystów Z kolei Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Juliana Tuwima w Harlow ma na swojej stronie zdjęcie ze spotkania z Marianem Kowalskim, wiceprezesem Ruchu Narodowego. W ubiegłym roku spotkania z Kowalskim na Wyspach były odwoływane po interwencji władz. Jak dowiadujemy się z podpisu, było to spotkanie w ramach projektu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego "Polska Jana Pawła II", którego celem jest utrwalenie znajomości języka polskiego i ugruntowanie wiedzy na temat historii i kultury polskiej". Na zdjęciu widać też Michała N., jednego z Polaków skazanych za zamieszki w Liverpoolu w lutym 2016 roku, kiedy razem z trzema kolegami zaatakowali uczestników antyfaszystowskiej kontrmanifestacji. Ciężko ranili kilka osób, m.in. policjanta, który został pobity do utraty przytomności, kobietę, która do końca życia będzie miała blizny na twarzy oraz mężczyznę, któremu złamali nos. W czasie procesu mężczyźni przyznali, że pojawili się na demonstracji, by stosować przemoc oraz, że identyfikują się z ugrupowania neonazistowskimi. W trakcie manifestacji Polacy machali neonazistowskimi flagami i unosili ręce w nazistowskim pozdrowieniu. W końcu zaczęli napierać na uczestników kontrmanifestacji. Rzucali kamieniami i koktajlami Mołotowa, co policja potwierdziła dzięki nagraniom z monitoringu. Neonaziści spowodowali szkody na 25 tys. funtów: namalowali swastyki na ścianach St George’s Hall, zdemolowali pomnik oraz wejście do jednego z pobliskich budynków. Dyrektor szkoły w Harlow, która nosi takie samo nazwisko jak Michał N., przekonuje, że spotkanie z Kowalskim nie było planowane, a w czasie jego trwania narodowiec namawiał do zbiórki jedzenia dla kombatantów. - W szkole nie uczymy polityki i nie organizujemy politycznych wydarzeń. Ale nie jesteśmy odpowiedzialni za prywatne poglądy naszych pracowników, uczniów, ich rodziców i gości szkoły - powiedziała dyrektor placówki. Szkoła straszy pozwami Na stronie Polskiej Szkoły Sobotniej w Blackburn im. Adama Mickiewicza można znaleźć zdjęcia dzieci, które występują na tle baneru organizacji Niepodległa Polska. Grupa ta promuje Jacka Międlara, a niedawno zapraszała do Wielkiej Brytanii Rafała Ziemkiewicza. Spotkania zostały odwołane po interwencji parlamentarzystki Rupa Huq, która złożyła w tej sprawie wniosek do departamentu brytyjskiego rządu odpowiedzialnego m.in. za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Szkoła zaprzecza jakimkolwiek związkom z organizacją i podkreśla, że spotkania nie były polityczne. Co więcej, wicedyrektorka zapowiedziała, że zwróci się do prawnika, jeśli "nieprawdziwe plotki" będą dalej szargały reputację placówki. Zdjęcia z banerem Niepodległej Polski zniknęły ze strony szkoły. 'Trzeba mieć nie po kolei we łbie'. Pokazaliśmy kombatantom reportaż 'Superwizjera' o polskich neonazistach

Polskie miejscowości od A do Z. Sprawdź, czy sobie poradzisz 1/24 ''Dziewczyna z Albatrosa'' - w tej piosence jest mowa o restauracji: w Augustowie w Andrychowie