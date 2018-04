"Bezprawie na granicy podważa bezpieczeństwo i suwerenność". Trump wysyła Gwardię Narodową

facio60 2 godziny temu Oceniono 15 razy 11

Spokojnie, wobec informacji, że ponad połowa ludności Afryki zamierza opuścić ten kontynent i udać się do Europy (fakt szeroko opisywany w światowej prasie - na podstawie raportu agendy ONZ), Unia podjęła zdecydowane środki zaradcze:

1) zwiększenie liczby statków na Morzu Śródziemnym w celu wyławiania przybyszy

2) dofinansowanie lokalnych watażków

3) znaczny zakup kredek i świeczek na cele protestu wobec przypuszczalnych zamachów

4) przygotowanie plakatów z napisami "Refugees welcome"

5) podwyższenie wieku emerytalnego do 70 kilku lat dla rdzennej ludności

6) podwyższenie opodatkowania