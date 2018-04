"Tajemniczy Rosjanin" na pokładzie samolotu z Julią Skripal. Nowy wątek ws. otrucia agenta

Jak donoszą m.in. "The Sun" i "Daily Mail", w wątku otrucia Skripalów pojawiła się postać tajemniczego Rosjanina, który leciał z Moskwy do Londynu tym samym samolotem co Julia Skripal. Mężczyzna miał jeszcze tego samego dnia, zaledwie po kilku godzinach, wrócić do stolicy Rosji.

Co ważne, samolot, którym leciał Rosjanin był na lotnisku Heathrow w Londynie około 14:30 3 marca. Dzień później Siergiej i Julia Skripalowie trafili do szpitala z podejrzeniem otrucia. Śledczy już wcześniej wskazywali, że trucizna, którą potraktowani zostali Skripalowie, mogła znajdować się w rzeczach Julii.

Kolejne szczegóły ws. Skripalów

"Daily Mail" powołuje się na swoje źródła przy Whitehall (tak czasami określa się brytyjskie władze, od nazwy ulicy, przy której stoją rządowe budynki), które nie wykluczyły, że mężczyzna z samolotu jest na celowniku śledczych. Jednocześnie nie jest on jedynym podejrzanym w sprawie.

Brytyjska policja odmówiła komentowania tych doniesień prasowych. W ostatnich dniach pojawia się jednak coraz więcej szczegółów. Niedawno światło dzienne ujrzała informacja, że Siergiej Skripal przed otruciem dał swojej córce dostęp do "tajnego konta bankowego", na którym znajdowało się 150 tys. funtów.

Otrucie byłego agenta

66-letni podwójny Agent Siergiej Skripal (pracował dla rosyjskiego wywiadu wojskowego, a przekazywał informacje brytyjskiemu MI6) i jego 33-letnia córka Julia zostali znalezieni 4 marca na ławce przed centrum handlowym w Salisbury w Anglii. Obydwoje zostali otruci, a trucizna mogła znajdować się w prywatnych rzeczach Julii. Od tamtego czasu przebywają w szpitalu. Siergiej Skripal wciąż jest w stanie krytycznym, natomiast poprawiło się zdrowie jego córki.

O próbę otrucia władze brytyjskie otwarcie oskarżają Rosję. Od dwóch tygodni trwa dyplomatyczna wojna między tymi krajami.

Otruci nowiczokiem

Według ustaleń brytyjskich naukowców Skripalowie zostali otruci nowiczokiem. Nie potrafią oni jednak wskazać, skąd mogła pochodzić substancja.

Pod nazwą nowiczok kryją się różne substancje, należące do trujących związków V.

Został wynaleziony i był rozwijany w mieście Szychany w Rosji, gdzie prowadzono badania nad bronią chemiczną. Nad tak zwanymi nowiczokami Związek Radziecki pracował intensywnie w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Te środki miały być niewykrywalne dla sprzętu NATO.