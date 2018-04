Komandosi z Rosji przy polskiej granicy. Test rakiet na Bałtyku, zamknięte niebo nad Łotwą

bronek77 5 godzin temu Oceniono 11 razy 7

Z punktu widzenia obronności, to bardzo dobrze, że ćwiczą blisko. Można sobie obejrzeć superdokładnie wszystko, sprawdzić, co widać na radarach, jakie emisje elektromagnetyczne są. A może jakaś rakieta zboczy z trasy i spadnie na terytorium wód członków NATO, przez co da się jej przyjrzeć bliżej?



Inna sprawa, że Rosja pewnie celowo wyśle parę rakiet za blisko, by sprawdzić, czym NATO dysponuje w ramach zwalczania. Jak się nasi nie dadzą podpuścić, to może być ciekawie - zabaczymy, jak daleko pójdzie Putin. Czy przekroczy granice, czy tylko na 1km się zbliży.