"Sześć tygodni bombardowań i miasto zmieniło się w morze ruin. Koniec oblężenia Ghuty"

onduma 4 godziny temu Oceniono 26 razy 20

Uwolniono miedzy innymi 3500 kobiet dzieci z mniejszosci religijnycvh, ktore ci "demokratyczni" rebelianci wozili w stalowych klatkach stawiajac je jako zywe tarcze w miejscach swojego zakwaterowania. Znowu beda mogly byc otwarte swiatynie innych wyznan.Jest tez wiadomosc, ze rebelanci zadali aby mogli przwiezc kilkaset milionow dolarow , ktore mieli od "sponsorow" na oplacanie wlasnych ludzi. To jest jedna z glownych przyczyn przedluzania sie konfliktu. W tamtych rejonach jak zaplacisz kilka razy wiecej jak zarobek w pracy to bardzo latwo znalezc Araba co bedzie sie bawil w szejka i bojownika zamiast pracowac a jak jeszcze podbudujesz go religijnie to juz masz armie rebeliantw. zachod i Saudowie dobrze o tym wiedza