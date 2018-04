Syntetyczne narkotyki zalały okolice Chicago. Pierwsze zgony przez "K2", ludzie w szpitalach

facio60 3 godziny temu Oceniono 10 razy 4

Jak chcą, to niech żrą. Jakoś nigdy nie ciągnęło mnie do takich gówien. I od razu do mądrych inaczej - znam 1000 innych sposobów do sprawdzenia siebie niż spróbowanie narkotyków.

Przypomina mi to kierowcę super samochodu, usiłującego zaimponować otoczeniu piskiem opon i wgniataniem w siedzenia przy ruszaniu. A potem wysiada z niego ludzik o pałąkowatych nogach z brzuszkiem albo łysa pała z tatuażami. Tylko samochód i fabryka, która go wyprodukowała, mogą się szczycić.