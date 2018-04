Nowe fakty ws. śmierci 8-osobowej rodziny w USA. Wypadek SUV-a mógł być celowym działaniem

polska_baba 2 godziny temu Oceniono 13 razy 5

Ciał trojga nastolatków nie znaleziono. Ciała pozostałej piątki były w samochodzie. Nie ma dowodu, że ta trójka była w aucie w chwili jego upadku z klifu. Jedną z hipotez powinno być zabójstwo dokonane przez tę trójkę. Nie byłby to pierwszy przypadek wymordowania rodziny przez nastolatka/nastolatków.

Mogło to być tzw. samobójstwo rozszerzone, mogło być zabójstwo, a mógł być wypadek. To, że auto wcześniej stało na klifie i że nie było śladów hamowania, nie jest dowodem na żadną z wersji, może być najwyżej jedną z poszlak uprawdopodobniających jakąś wersję wydarzeń.

Ale komentujący tutaj już wiedzą, że to wina tych kobiet, bo były lesbijkami.

Gratulacje. Jesteście jasnowidzami. Zgłoście się do amerykańskiej policji, że śledztwo niepotrzebne, bo Wy już prawdę odkryliście. Tak jak Macierewicz w sprawie katastrofy smoleńskiej.