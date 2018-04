"Husvet" czy "Uskrs", a może swojska "Wielkanoc"? Nietypowa, świąteczna, mapa Europy

zd46 4 godziny temu Oceniono 5 razy -1

Co kraj to obyczaj. W wielki czwartek można było obejrzec w tv holenderskiej coroczna „Pasje”, wspolczesna 2 godzinna inscenizacje, ze wspolczesnymi melodiami ale wznioslymi slowami. W takcie „Pasji” ludzie wierzacy niesli „panski krzyz” o wadze ponad 200 kg a chetnych do niesienia było tysiace. Nie wyznaczonych przez ksiedza, oni czuja wiez z Jezusem ale bez ziemskich i kiepskich posrednikow. Co było najwazniejsze i urzekajace, to fakt iż Holendrzy majacy „latke niewierzacych” AUTENTYCZNIE przezywali meke panska i to ze lzami w oczach. Nie było ksiezy ni biskupow, ale była to rozmowa tlumow przezywajacych meke, z Bogiem. Chciałbym, choc raz, zobaczyc tak wiele autentycznie rozmodlonych polskich wiernych, polskich biskupow. Dewotyzmu tam nie było, wrogosci do blizniego tez nie, ale była NIESLYCHANIE podniosla i swiateczna atmosfera.