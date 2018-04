Erdogan do premiera Izraela: "Jesteś terrorystą i najeźdźcą". Mocna odpowiedź Netanjahu

ahoj12 9 godzin temu Oceniono 25 razy 7

Jest faktem ze od 1948 setki tysiecy Palestynczykow zostalo wygnanych z domow.

Obecnie mieszkaja tam Zydzi. Jak to nazwac?

Dlaczego w okresie tego czasu rzady Izraela nie zaproponowaly np rekompensaty materialnej ?

Skazanie ludzi zyjacych w poczuciu krzywdy do zycia w ( o zgrozo) gettach to tykajaca bomba zegarowa.Obecnie to samonakrecajaca sie spirala przemocy z obu stron. Z jednej strony to terroryzm ,do ktorego pcha poczucie krzywdy( osobistej i narodowej )nienawisc za pogarde i upokorzenia,ktore to uczucia latwo wykorzystac roznym cynicznym graczom. Z drugiej strony to swoisty "terroryzm panstwowy" w stosunku do ludzi zyjacych w XXI wiecznych rezerwatach. Izrael niechce sie przyznac do tego ze rugujac brutalnie Palestynczykow z ICH WLASNOSCI zaczal ten konflikt i

ze tak naprawde poza radykalnymi ,nie ma ochoty na inne rozwiazania.

Jesli to co napisalem ktos uzna za antysemityzm to trudno,ale naprawde te slowo powoli sie dewaluuje z racji zbyt hojnego nim szafowania